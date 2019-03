Yalova Süs Tavukları Müzayede ile Satılıyor

Kaynak: DHA

Süs tavukları müzayede ile satılıyorYalova Süs Tavukları Kanatlı Kümes Hayvanları Derneği tarafından düzenlenen müzayedede satışa sunulan süs tavukları büyük ilgi görüyor. Her 15 günde bir düzenlenen kanatlı hayvan müzayedesine ilgi her geçen gün artarken, müzayede ise renkli görüntülere sahne oluyor.Yalova'da yüzlerce meraklısı olan ve birbirinden farklı özelliklere sahip süs tavukları ve kanatlı kümes hayvanları 30 liradan başlayan ve binlerce liraya kadar çıkan fiyatlarla müzayedede satılıyor. Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi Sultaniye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede düzenlenen mezada Yalova ve çevre illerden gelen meraklılar, açık artırma usulüyle süs tavuklarını ve kanatlı kümes hayvanlarını satın alıyor.İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYORDernek Başkanı Önder Apaydın yaptığı açıklamada, yaptıkları mezatta değişik çeşitlerde süs tavukları ve kanatlı hayvanları burada sergilediklerini söyledi. Mezada ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Apaydın, 'Her 15 günde bir Yalova Süs Tavukları Derneği olarak yaptığımız müzayedemize bütün halkımız geliyor. Çevre illerden, Orhangazi'den, Gemlik'ten, Gebze'den, Gölcük'ten, İstanbul'dan, Bolu'dan ve uzak yerlerden gelenler de oluyor. Burada bir araya geliyoruz. Alım satım da oluyor, fikir alış verişi de oluyor. Burada 10 santimetreden 90 santimetreye kadar değişik renklerde ve çeşitlerde süs tavukları var. Onları sergiliyoruz. Yani 30 liradan başlıyor tanesi, bin TL'ye kadar gidiyorö dedi.Fransa, Hollanda, Endonezya, Güney Amerika, Kuzey Amerika'dan gelen hayvanların da mezatta yer aldığını söyleyen Apaydın, zaman zaman Türkiye'nin kendi menşeli tavuğu olan Sultan Tavuğu, Trabzon Gugullisi ve İspenç'in de burada sergilendiğini dile getirdi.'TİCARETİ PARA KAZANDIRIYORöYalova'da birçok üreticinin de bulunduğunu kaydeden Apaydın, 'Bu işe hobi olarak başladık ama tavuk çabuk çoğaldığı için fazla olanı da satıyoruz. Ev geçindirmez ama yem parası da çıkıyor. Ticari olarak yapmak için tamamen bu işle uğraşmak gerekiyor. Yalova'da birçok üretici arkadaşımız var. Tavukların mavi renkli yumurtlayanı, yeşil renkli yumurtlayanı da var. Bilinçli olarak yapılırsa ticareti para kazandırıyorö şeklinde konuştu.MEZAT RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLUYORÖte yandan gerçekleştirilen süs tavukları ve kanatlı kümes hayvanları mezadında Türkiye'de bulunan çok sayıda değişik cins kümes hayvanı alıcı bulurken, tavuk ve horozun yanı sıra Çin Kazı ve sülün kuşları da mezatta alıcı buldu. Mezada katılanlar arasında zaman zaman hediye çekilişleri yapıldı. Hediye çekilişinde değişik cins tavuklar ve kuluçka yumurtaları çekilişle dağıtıldı.