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Yalova tarihi eser satıcıları, jandarma'nın planıyla yakalandı

Tarihi eser satıcıları, Jandarma'nın planıyla yakalandıYALOVA'da M.Ö. 500 yılına dayandırılan 10 adet Budizm inancını içeren el yazması eseri satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarmanın alıcı kılığına girmesiyle birlikte suçüstü yakalandı.

13.01.2020 19:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:26
Tarihi eser satıcıları, 'nın planıyla yakalandı
YALOVA'da M.Ö. 500 yılına dayandırılan 10 adet Budizm inancını içeren el yazması eseri satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarmanın alıcı kılığına girmesiyle birlikte suçüstü yakalandı.
'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce ellerinde tarihi el yazması eser bulunduğunu istihbaratı üzerine A.Ç. ve S.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. Bir aylık takip sonucunda şüphelilerle 10 adet el yazması eser için alıcı kılığında irtibata geçen Jandarma ekipleri, Kocaeli'de yaşayan iki şüpheli Yalova'ya davet etti. Daha sonrasında şüphelilerle Kirazlı Sanayi Sitesi'nde bir araya gelen Jandarma ekipleri, şüphelilerden birine pazarlık için konuşulan 150 bin Euro'yu gösterdi. Bunun üzerine tarihi el yazması eserler ile ikinci şüpheli de görüşmeye katılırken, milattan önce 500. yıla dayandırılan ve Budizm inancını içerdiği değerlendirilen 10 adet el yazması eserin gösterilmesiyle, Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 adet el yazması esere el konulurken, gözaltına alınan A.Ç. ve S.Ö. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.
Yalova tarihi eser satıcıları, jandarma'nın planıyla yakalandı

Jandarma, Yalova, Güncel

Kaynak: DHA


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