09.07.2019 22:01
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YALOVA Türkiye'de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı

Türkiye'de deniz ve plajlarda drone denetimi başladıTÜRKİYE'de ilk kez, halkın tatilini daha rahat yapması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, deniz ve plajlarda drone denetimi başlattı.

Türkiye'de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı
TÜRKİYE'de ilk kez, halkın tatilini daha rahat yapması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, deniz ve plajlarda drone denetimi başlattı. Drone ile havadan denizlerde denetim, birçok kişinin takdirini aldı.
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'de ilk kez drone destekli deniz denetimi gerçekleştirildi. Jetski ve polis botunun da yer aldığı denetimlerde ilk kez drone kullanıldı. Deniz polisi denetimler kapsamında Yalova merkez başta olmak üzere Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerindeki plajlarda halka bilgilendirici broşür dağıtarak boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Cankurtaranların da bilgilendirildiği etkinliklerle denizde olası olumsuz olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada uygulamanın halk tarafından da takdir edildiği, üç tarafı denizlerle çevrili Yalova'da drone denetimlerinin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi. YALOVA Türkiye'de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Yalova, Güncel

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