YALOVA TÜRKİYE'NİN ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN SAĞLAYACAK İLK ARITMA TESİSİNDE SONA GELİNDİ

Kaynak: DHA

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği'nin (YASKİ), Türkiye'nin, güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek ilk arıtma tesisi projesinde sona gelindi. 3 bin 360 güneş panelinin kullanıldığı tesiste çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.Yalova'nın bütün mesken atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu, derin deşarj sistemi ile denize veren YASKİ, en büyük gideri durumundaki enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için proje geliştirdi. Son aşamaya gelinen projenin yüzde 90'ı tamamlandı. Proje kapsamında arıtma havuzlarının üzerine 3 bin 360 güneş paneli yerleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tesis, Türkiye'de güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten ilk arıtma tesisi olacak.YASKİ Birlik Başkanı Adnan Kırtay, 2017 yılında kurumu tarafından geliştirilen TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanan projeyle ilgili bilgi verdi. Tesisin, her bir panelinin 285 vat, toplamda ise 1 megavat kurulu gücünde olacağını söyleyen Kırtay, Tesislerimizde Güneş Enerji Sistemi (GES) kuruluyor. Şu anda yüzde 90 oranında çalışmalar tamamlandı. Bu Türkiye'de bir ilk. Havuzların üzerinde devasa bir tesis olacak. Bayramdan sonra faaliyete sokacağız. Enerji tüketimimizin 3'te 1'ini kendi ürettiğimiz enerji ile karşılayacağız. Havuzlar üzerinde kurulu böyle bir tesis daha yok dedi.Görüntü Bilgisi---------------------Tesisten görüntü-Çalışmalardan detaylar-Birlik Başkanının açıklamasıSüre1.24 dk Boyut158 mbHaberSüheyla GÖZDERELİLER - Kamera İsmail ÖZTÜRKYALOVA, DHA(Tür: Yurt)