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Yalova UMKE ekibi harekat bölgesine gitti

Yalova UMKE ekibi harekat bölgesine gitti Bayrağı öperek yola çıktılarYALOVA - Yalova'dan 12 UMKE ekibi, Barış Pınarı Harekatında görev yapmak üzere Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik sahra hastanelerine gönderildi.

13.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:25
UMKE ekibi harekat bölgesine gitti
Bayrağı öperek yola çıktılar
YALOVA - Yalova'dan 12 UMKE ekibi, Barış Pınarı Harekatında görev yapmak üzere , Ceylanpınar ve Birecik sahra hastanelerine gönderildi.
Bursa, Çanakkale ve Balıkesir vilayetlerinden oluşan UMKE 17. Bölge ile birlikte Şanlıurfa'ya giderek Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kurulan sahra hastanelerinde görev yapacak 12 kişilik Yalova UMKE ekibi törenle uğurlandı. Yalova Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Muammer Erol'un yanı sıra Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da katıldı. Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik sahra hastanelerinde görev yapacak ekiple ilgili Erol'a bilgi veren Kaşıkçı, "Personellerimiz gönüllü sağlıkçılar arasından seçiliyor. Yalova'da da bu anlamda eğitim almış 49 personelimiz var. Zor şartlarda arama ve kurtarma faaliyetlerini yapabilecek yeterlikte ve donanımdalar. UMKE ekibimizde 12 arkadaşımızı bölgeye yolcu ediyoruz" dedi.
UMKE personeli dualarla yolcu edildi. Müftü Yardımcısı Halil Eriş'in okuduğu duanın ardından Yalova Valisi Muammer Erol, öptüğü Türk bayrağını ekip liderine emanet etti. Ekip toplu fotoğraf çekiminin ardından toplanma bölgesi olan Bursa'ya hareket etti.
Yalova UMKE ekibi harekat bölgesine gitti

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Yalova, Yerel

Kaynak: İHA


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