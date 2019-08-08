Haberler» Güncel» Haber

Yalova Üniversitesi yüzde 97,5 doluluğa ulaştı

Yalova Üniversitesinin, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 97,5 doluluğa ulaştığı bildirildi.

08.08.2019 10:16 Yalova Üniversitesi yüzde 97,5 doluluğa ulaştı
Yalova Üniversitesinin, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 97,5 doluluğa ulaştığı bildirildi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yeni akademik yıl için bir önceki döneme göre yüzde 5'lik puan artışı ile yüzde 97,5 doluluğa ulaşıldığı belirtildi.
3 bin 445 yeni öğrenciyi bünyesine katan üniversitenin, ilk kez kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerle 3 bin 700 yeni öğrenci sayısına ulaştığı da aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böylece, üniversitemiz 10 yıllık tarihinin en yüksek doluluk oranını yakalamıştır. Üniversitemiz, 2019-2020 eğitim öğretim yılında mevcut fakülte ve meslek yüksekokullara ek olarak Altınova Meslek Yüksekokulu, çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarına toplamda 11 yeni bölüme öğrenci kabul etti. 2019 YKS verileri ışığında ortaya çıkan doluluk oranları üniversitemizin yeni bölümler noktasında isabetli kararlar vermiş olduğunun bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Öğrencilerine daha iyi eğitim öğretim olanağı sunmak ve yerleşkelerini öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn etmek için çalışmalarına hız veren üniversitemiz, yeni dönemde hizmete sunacağı Öğrenci Yaşam Merkezi ile memnuniyet düzeyini daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:17   Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram öncesi tır yoğunluğu
11:17   DHA YURT BÜLTENİ-4
11:16   Sağlık Bakanı Koca: "(Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisi) Birçok üniversiteye yapılan...
11:16   Van'da tarihi eser operasyonu
11:16   Kayıp olarak aranan kişi cinayete kurban gitmiş
11:16   Kurban Bayramı'na doğru
11:15   İNGİLİZCE BİLENLERİN YÜZDE 68'İ DAHA MUTLU