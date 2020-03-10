Yalova Üniversitesine sürekli işçi alımı için kura çekimi
Yalova Üniversitesinin merkez ve ilçe yerleşkelerinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilecekler, sözlü mülakat öncesi kura heyecanı yaşadı.
10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
Yalova Üniversitesinin merkez ve ilçe yerleşkelerinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilecekler, sözlü mülakat öncesi kura heyecanı yaşadı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda, İŞKUR İl Müdürlüğünce verilen 31 kadro ilanına başvuran 841 kişi arasında kura çekildi.
Sözlü sınava alınacak asil ve yedek adayların belirlendiği kura çekiminde, temizlik, güvenlik, engelli ve eski hükümlü-terör mağduru temizlik görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hazır bulundu. Noter huzurunda yapılan kura sonrasında istihdam edilecek personel sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday belirlendi.
Seçilen adayların, açıklanacak tarihlerde Yalova Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava davet edileceği duyuruldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda, İŞKUR İl Müdürlüğünce verilen 31 kadro ilanına başvuran 841 kişi arasında kura çekildi.
Sözlü sınava alınacak asil ve yedek adayların belirlendiği kura çekiminde, temizlik, güvenlik, engelli ve eski hükümlü-terör mağduru temizlik görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hazır bulundu. Noter huzurunda yapılan kura sonrasında istihdam edilecek personel sayısının 4 katı kadar asil ve yedek aday belirlendi.
Seçilen adayların, açıklanacak tarihlerde Yalova Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava davet edileceği duyuruldu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yalova Üniversitesine sürekli işçi alımı için kura çekimi
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