Haberler » Güncel » Yalova Valisi Erol'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı - Haber

Yalova Valisi Erol'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Yalova Valisi Muammer Erol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:02Yalova Valisi Erol'dan
Valisi Muammer Erol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erol, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşların haklarına, sorunlarına ve çözüm yollarına dikkati çekmeyi amaçladığı, engellilerin seslerini duyurduğu özel bir gün olduğunu belirtti.
Engellilerin yaşadığı sorunların, sadece onların sorunu olmadığını vurgulayan Erol, aileleri, çevre, toplum ve kısacası tüm insanların ortak sorunu kabul edilmesi gerektiğine işaret etti.
"Sosyal devlet anlayışı gereği evrensel kriterler doğrultusunda engellilerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak amacıyla spor, edebiyat, sanat, eğitim ve iş hayatına katılımlarını sağlamak ve destek çıkmak öncelikli görevimizdir." ifadesini kullanan Erol, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli bireylere olan duyarlılıklar artmış, sorunlarının çözümüne yönelik önemli gelişmeler kaydedilmiş olup ülkemizde istihdamdan eğitime, bakım hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar engellilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda önemli mesafeler katedilmiştir. İlimiz genelinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bin 591 engelliye evde bakım ücreti bağlanmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce bin 603 özel eğitim öğrencisine eğitim hizmet verilmiş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından 2022 sayılı yasa kapsamında 620 kişiye engelli aylığı bağlanmış ve İŞKUR aracılığıyla 209 engellimiz özel sektör ve kamuda işe yerleştirilmiş, 13 engellimiz de işbaşı eğitimi programından faydalanarak istihdam sağlanmıştır.
Bizler de hiçbir engelliliğin bilerek ve isteyerek olmadığını unutmamalıyız. Her birimizin bir engelli adayı olduğu şuuruyla hareket etmemiz, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak onlara yardımcı olmalıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesini diliyor, hayatın tüm alanlarında, tüm zorluklarına rağmen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadeleyi takdir ediyorum."

Dünya Engelliler Günü, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın aileleri ekiplerden sevindirici haber bekliyor - Haber
11:41 Engelli genç kızın söylediği şarkı aileleri duygulandırdı - Haber
11:40 Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor - Haber
11:40 Çeyrek asırdır çini çamuruna şekil veriyor - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haber
11:36 Aydın'da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
20:57 Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı - Haberler
18:43 Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! - Haberler
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haberler
3.12.2019 11:50:53