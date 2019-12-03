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Yalova Valisi Muammer Erol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:28Yalova Valisi Muammer Erol, AA'nın
Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erol, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Vali Erol, kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i 'da saldırı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğraflara emek veren muhabirleri kutlayan Erol, şöyle konuştu:

"Haber kategorisinde İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı fotoğrafı... Filistin'de yıllardan beri yapılan zulmün nasıl pervasızca devam ettirildiğini gösteren canlı bir fotoğraf ve basının da buradaki tepkisi önemli. Gazeteci arkadaşımızın sarı yeleğiyle ortaya koyduğu tepki de önemli. Bir hanımefendi orada basın muhabiriymiş gibi olayı görüntülemeye çalışırken, basın mensubu arkadaşımızın mesleğini bırakıp orada zulmü engellemeye çalışması da bu işi enteresan kılan şeylerden birisiydi."
Erol, "Yaşam kategorisindeki fotoğraf da engelli bir babanın yine ortopedik engeli olan bebeğinin hayata tutunması için bir gayretin ve umudun içerisinde olduğunu gösteren bir fotoğraftı. Herşeye rağmen gayret ve umut vardı. Onun için tercih ettik. Son olarak spor kategorisinde, futbol takımımızın verdiği selam ki herkese rağmen Barış Pınarı Harekatı'na verilmiş bir selamdı. Ses getiren bir selamdı. Ona oy vermemizin gerekçesi de 'O sesi duyduk, o selama biz de katılıyoruz.' mesajını vermekti." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yalçın, Yalova, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

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