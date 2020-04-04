Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yalova Valisi Muammer Erol'dan kente araç giriş çıkışı açıklaması Açıklaması

Yalova Valisi Muammer Erol, tüm komşu illerin büyükşehir olması dolayısıyla, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a 15 gün süreyle araç giriş çıkışlarının durdurulması uygulamasına kentin de fiilen dahil olduğunu bildirdi.

04.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:06
Yalova Valisi Muammer Erol'dan kente araç giriş çıkışı açıklaması Açıklaması
Yalova Valisi Muammer Erol, tüm komşu illerin büyükşehir olması dolayısıyla, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a 15 gün süreyle araç giriş çıkışlarının durdurulması uygulamasına kentin de fiilen dahil olduğunu bildirdi.
Erol, yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatılması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bu karar dolayısıyla Yalova'ya da giriş ve çıkışlar olmadığına dikkati çeken Erol, şöyle konuştu:
"Bizim komşularımızın tamamı büyükşehir. Yani fiilen aslında alınan bu kararla 30 büyükşehir, artı Zonguldak gibi Yalova da bu büyükşehirlerde uygulanmakta olan kurallar kapsamına dahil edilmiş oldu. Çünkü Yalova'dan herhangi bir şekliyle il dışına çıkmak isteyenler büyükşehirlerle ilgili alınan giriş çıkış yasakları kapsamında uygulanacak tedbirlerle karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla bizim buradan Yalova'dan, il dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili uygulayacağımız kurallar da alınan bu tedbirlerle paralel olacak. Bizim uygulamalarımız da bu yönde."
Transit geçişlerde İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgenin geçerli olduğunu aktaran Erol, şunları söyledi:
"Esas olan üretim ve tedarik zincirinin bir şekilde devam ettirilmesi mutlaka ama vatandaşlarımızın da her birinin işte kendi OHAL'ini ilan ederek sıfır temas ve maksimum hijyen maksadıyla alınan tedbirlere azami uyma gayreti, çabasını göstermeleri bizim sağlamaya çalıştığımız. O noktada da Yalova için şunu söyleyebiliriz, Yalova'da hakikaten insanlarımız hem basın yoluyla hem görsel medya yoluyla duydukları, işittikleri tedbirlere hem de Valiliğimizce alınan ve mahallinde uyguladığımız kurallara uyma noktasında ciddi bir özen ve gayret içindeler. Bu noktada Yalova'da vatandaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor, sağ olsunlar. Bu titizliklerini devam ettirdikleri sürece korktuğumuz başımıza gelmeden bu süreci atlatacağız diye ümit ediyoruz."
Erol, üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi adına Eskihisar-Topçular hattında yük kamyonu taşıyıcılığı yapan feribotların çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Yalova, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yalova Valisi Muammer Erol'dan kente araç giriş çıkışı açıklaması Açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:16: Samsun'a araç giriş çıkışına izin verilmiyor - Haber 19:16: Esenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi - Haber 19:15: Çorum'da 2 köy ile 2 konut karantinaya alındı - Haber 19:14: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber 19:14: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi - Haber 18:27: Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber