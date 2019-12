Yalova'yı susuz bırakmamak için eylem planı

Yalova'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı'nda, su seviyesinin geçen ay yüzde 23'e kadar düşmesinin ardından ocak ayından sonra sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem hazırlanıyor.

Belediyeler ile Yeşil Körfez Su Birliği yetkilileri, son günlerde etkili olan yağmurlarla su seviyesi az miktarda artan barajın, daha işlevsel hale gelmesi için kar yağışı bekliyor.

Yetkililer, barajda yaklaşık iki ay yetecek suyu kalan Yalova'ya istenen düzeyde yağış düşmezse Ortaburun Göleti'nin Çınarcık isale hattına bağlanması, ana hattın yenilenmesi ve kuyuların devreye alınması gibi önlemlere başvuracak.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AA muhabirine, su sıkıntısının temel nedenlerinin küresel ısınma ve kayıp kaçaklar olduğunu söyledi.

Yaz aylarındaki kuraklığın, Gökçe Barajı'ndaki su seviyesini azalttığını belirten Salman, "Aralık ayındayız ama henüz bu coğrafyaya kar yağmadı. Yağmurdan önce kar gerekli. Yağmur son bir haftada çok şükür kendini hissettirdi, su seviyesinde az da olsa yükselme oldu." dedi.

Salman, suyun değerinin çok iyi bilinmesi, dikkatli kullanılarak tasarrufa gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Yağışlar yeterli gelmezse bir süre sonra mecburen su kısıtlaması yapılacağını ilan etmelerinin, halkın tasarruf konusundaki duyarlılığını artırmasını umduklarını dile getiren Salman, şunları kaydetti:

"İki aylık bir sürede barajdaki suyun tehlikeli bir boyuta geleceğini biliyoruz. İnşallah aralık, ocak, şubat aylarında beklediğimiz yağmur ve özellikle kar yağışı gerçekleşir, ne kısıtlamaya ne de başka bir tedbir almamıza gerek kalır. Orta ve uzun vadede de su isale hattının ana hat başta olmak üzere mevcut depolarla beraber yenilenmesi gerekiyor. Bunun için gereken çalışmaları yapmıştık. Geldiğimiz aşamada bunun İller Bankasından kredilendirilip yapım aşamasına geçilmesi gerekiyor. Önemli olduğu bilindiğinden proje ihalesi bitti, hazır hale getirildi. İhaleye çıkılması ve kredilendirilmesiyle de bu sorun çözümlenecek."

Salman, vatandaşları muslukları açık bırakmamaları ve borulardaki sızıntı ya da patlakları derhal kendilerine bildirmeleri konusunda uyardı.

"Belediyelerden cadde yıkama ve çiçek sulamada kuyu suyu kullanmalarını istiyoruz"

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu da su sıkıntısının sadece Yalova'da değil ülke genelinde yaşandığını anlattı.

Hacmi 25 milyon metreküp olan Gökçe Barajı'nda yaklaşık 5 milyon metreküp su bulunduğunu aktaran Karaalioğlu, "Baraja suyumuz Sudüşen Şelalesi ve Kurtköy Deresi'nden geliyor. İki gün önce yağan yağmurlar, şelale ve dereden gelen su ile seviyemiz 25 santimetre yükseldi ama tabii ki şu an yağış olmadığı için yavaş yavaş düşüş başladı. Yaklaşık 5 santimetre gibi bir düşüş var." bilgisini paylaştı.

Karaalioğlu, ocak ayından sonra sıkıntı yaşamamak için alınması gereken tedbirler olduğunu belirtti.

Ortaburun Göleti'nin suyunun Çınarcık ilçe hattına bağlanması, il merkezi ve Altınova ilçesindeki kuyuların aktif hale getirilmesi gibi önlemler planlandığını aktaran Karaalioğlu, şöyle devam etti:

"Şu an sadece barajdan su veriyoruz. Tarımsal anlamda bir işlem olmadığı için sulamaya su vermiyoruz ancak belediyelere yazdığımız yazılarda kuyuları aktif tutmalarını, su depolarını temizlemelerini istedik. Tabii henüz Ortaburun Göleti ve kuyuları devreye almadık, daha sıkıntılı bir döneme girersek alacağız ancak su kullanımında belediyelerde, meclis toplantılarında ve basın yoluyla uyarılarda bulunuyoruz. Belediyelerle yaptığımız görüşmelerde caddelerin yıkanmasını, çiçeklerin sulanmasını Terkos suyu ile yapmamalarını istiyoruz. Bunun yerine kuyu suyu kullanmalarını talep ediyoruz. Zaman zaman vatandaşlarımızı da uyarıyoruz."

Benzer bir sıkıntıyı yaşadıkları 2014 yılında, suyu Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'ndan aldıklarını hatırlatan Karaalioğlu, şimdi ise kimsenin kimseye yardım edemeyeceğini, her ilin kendi imkanlarını kullanacağını dile getirdi.

Kayıp kaçakları önlemenin de su seviyesini artırıcı önlemlerden olduğunu söyleyen Karaalioğlu, "Nisan, mayıs aylarında yağışlar gelmezse yazın kesinlikle su sıkıntısı yaşayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA