Yalovalı çiftçilere 182 bin fide ve fidan dağıtıldı

Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere törenle 182 bin adet çilek fidesi ile aronya ve kivi fidanı dağıttı.



Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdare Sekreteri Selim Karahan, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burhan Bitirgiç, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Müdür Yardımcıları, Altınova, Armutlu, Çınarcık ve Çiftlikköy İlçe Müdürleri, Muhtarlar, teknik personeller ile çiftçiler katıldı.



Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar törende yaptığı konuşmada, " Biz yerel imkanlarla proje üreten, yerel kaynaklarımıza da projelerimizi sunan birimleriz. İl Özel İdaremiz sağolsunlar bugüne kadar projelerimizi maksimum seviyede desteklediler ve desteklemeye de devam ediyorlar. Üreticilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Geçen hafta Kivi ve çilekle ilgili projemiz olmuştu. Bugün de burada Kivi, Çilek ve Aronya için toplanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Ceviz ve Trabzon Hurması için dağıtım törenimiz olacak.



Bu yıl ilk defa kiviyi projelendirdik ve il özel idaremize sunduk. Bu projedeki amacımız Yalova'da halihazırda 750'nin üzerinde üreticimizle Türkiye üretiminin yarısını üretiyoruz. Diğer illerde de üretim yapan üreticilerimizle de ülkemiz kivi üretiminin yaklaşık % 60'ına hakimiz. Kivide yeni köylerimizi de ilave edip üretimimizi daha da artırmak için projelerimizi hazırladık. Bu vesileyle de kivi havzamızı genişletmeyi hedefliyoruz. Diğer bir projemiz de Aronya. Aronya bir sağlık bitkisi. Bu ürünü de üç yıldır Yalovamızda etkin bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Hatta Aronyanın üzerine bir plast daha ekledik ve Organik Aronya yapıyoruz. Aronyayla ilgili coğrafi işaret almak için de başvurumuzu yaptık.



Diğer bir projemiz, olmazsa olmazımız çilek. Bilindiği üzere çilekle ilgili örnek bir köyümüz var. Sermayecik. Biz bu projelerimizle yeni Sermayecik'ler oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün üreticilerimizle buluşturacağımız bu fide ve fidanların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de yaptığı konuşmada; "Yalova yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en küçük ili. Ama Türkiye'nin de ticari merkezinin tam ortasında. Bu yüzden Yalova'mız çok ciddi yapılaşma ve nüfus baskısı altında. Bu da arazi rantını ortaya çıkarıyor. Bizim topraklarımızı korumamızın en önemli yolu üretimimizi güçlendirmek ve üretimi desteklemek. Üretimi artırabilir ve üretimi karlı hale getirebilirsek arazi rantıyla mücadele edebiliriz. Bu yüzden biz Yalova İl Özel İdaresi olarak ve İl genel Meclisi olarak üertimi desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsun Yalova Tarım Müdürlüğümüz stratejik öneme sahip ürünlerin öne çıkması için çok güzel projeler yapıyor. Biz de bu çalışmalara severek destek oluyoruz.



Biz Özel İdare olarak Yalova'da üretilen önemli ürünlerin daha fazla tanıtılması ve geniş kitlelere ulaşması için 2020 yılı Temmuz ayında Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm Festivali yapacağız. Bu vesileyle yerel üretimlerimizi tüm Türkiye ile buluşturma imkanı bulacağız" dedi.



Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç da yaptığı konuşmada, "Dünyada üretmeden kalkınan ülke görmedik duymadık. Kalkınacaksak ve refah düzeyimiz yükselecekse bunun yolu üretimi artırmaktan geçiyor. Bu anlamda Tarım Müdürlüğümüz çok çeşitli projeler hazırlıyor. Bunları da İl Özel İdaremiz memnuniyetle görüyoruz ki destekliyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyor, yeni desteklenecek projelerle Yalova'nın ülke üretimine daha fazla katkı sunacağına inanıyorum. Bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından proje kapsamında 9 çiftçiye 2 bin 920 adet Kivi fidanı, 9 çiftçiye 4 bin 760 adet Aronya fidanı ile 7 çiftçiye 175 bin adet Çilek fidesi törenle dağıtıldı. - YALOVA