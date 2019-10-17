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Yalovalı miniklerden milli takıma ve Mehmetçiğe asker selamlı destek

Türk Milli Takımının Fransa maçında verdiği asker selamı sonrasında UEFA'nın Milli Takımla ilgili açtığı soruşturma tepki topladı.

17.10.2019 10:12Yalovalı miniklerden milli takıma ve Mehmetçiğe asker selamlı destek
Türk Milli Takımının Fransa maçında verdiği asker selamı sonrasında UEFA'nın Milli Takımla ilgili açtığı soruşturma tepki topladı. Bu kapsamda Yalova'da U14 liginde oynayan Yalova İdman Yurdu Futbol Kulübü'ne bağlı minik futbolcular idman öncesinde hep birlikte asker selamı yaparak Milli Takıma ve Barış Pınarı Operasyonu'na katılan Mehmetçiklere destek verdiler.

Türk Milli Takımı oyuncuları Fransa maçı sonrasında tribünlere giderek asker selamı vermişti. Bunun sonrasında ise UEFA Türk Milli Takımı hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuştu. Bu duruma ülkenin her noktasından tepki yağdı. Yalova U14 liginde oynayan Yalova İdman Yurdu futbol kulübünün futbolcuları da Türk Milli Takımı ve Barış Pınarı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçiklere destek verdi. İdman öncesinde bir araya gelen futbolcular antrenörleri ile birlikte asker selamı yaptılar. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyan futbolcular her zaman Milli Takımın ve Mehmetçiğin yanında olacaklarını da dile getirdiler. - YALOVA

A Milli Futbol Takımı, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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