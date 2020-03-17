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Yalvaç'ta camilerde temizlik çalışması

Yalvaç Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

17.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:20
Yalvaç'ta camilerde temizlik çalışması
Yalvaç Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İlçe Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, yaptığı açıklamada, her yıl ramazan ayı öncesi yaptıkları genel cami temizliğini erkene aldıklarını, köylerdeki ve şehir merkezindeki her camide hummalı çalışmalar yapıldığını aktardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Tütüncü, "Kentimizde temizlik seferberliği ilan etmiş durumdayız. İlçemizde, otogar, otobüs durakları, kamu kurumları, umumi tuvalet ve çeşmeler başta olmak üzere tüm toplu kullanım alanları ilaçlanarak dezenfekte ediliyor." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Halil Hilmi Tütüncü, Koronavirüs, Yalvaç, Güncel

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