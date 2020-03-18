Yalvaç'ta koronavirüs tedbirleri
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı.
18.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:02
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı.
Yalvaç Belediyesince ilçedeki pazar yerleri, otogar, duraklar, çocuk parkları, ATM'ler, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Dezenfeksiyon çalışmalarının mesai kavramı gözetmeksizin sürdüğüne işaret eden Tütüncü, vatandaşların da kişisel temizliklerine dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.
Yalvaç Belediyesince ilçedeki pazar yerleri, otogar, duraklar, çocuk parkları, ATM'ler, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Dezenfeksiyon çalışmalarının mesai kavramı gözetmeksizin sürdüğüne işaret eden Tütüncü, vatandaşların da kişisel temizliklerine dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: AA