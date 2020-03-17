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Yalvaç'ta ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

17.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:46
Yalvaç'ta ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Isparta 'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü'nün talimatıyla başlayan çalışma, Zabıta Müdürlüğü Temizlik Birimi tarafından yürütülüyor.

Ekiplerin ilaçlı ve sabunlu su ile yıkadığı Çınaraltı, Demokrasi Meydanı, Devlethan Cami avlusu, Yeni Cami avlusu, Askerlik şubesi ve Jandarma Karakolu daha sonra sisleme yöntemiyle ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Halil Hilmi Tütüncü, Zabıta Müdürlüğü, Isparta, Yalvaç, Güncel

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