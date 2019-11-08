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Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan tarihi "Keçe Evi"nin restore edildiği bildirildi.

08.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:36 Yalvaç'taki tarihi
'nın ilçesinde bulunan tarihi "Keçe Evi"nin restore edildiği bildirildi.
Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü yaptığı yazılı açıklamada, restorasyonu tamamlanan "Keçe Evi"nin Yalvaç Kültür Turizm Tanıtma Derneği'ne devredileceğini kaydetti.
İlçede, 2000 yılında başlanan tarihi yerlerin restorasyonunun sürdüğüne işaret eden Tütüncü, bu kapsamdaki tarihi "Keçe Evi'nin de kullanıma açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Kaş Mahallesi'nde kapalı ve atıl halde duran iki pansiyon ve bir yemek evinin de çalışır hale getirildiğini hatırlatan Tütüncü, "Bu kapsamda, Metin Sözen Keçe Evini de ilçe halkına kazandırmış olduk. Belediye meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda evin bir yıllık protokolle Yalvaç Kültür Turizm Tanıtma Derneği'ne devri oy birliğiyle kabul edildi. Gerekli izinleri aldıktan sonra tarihi mekan kentin sosyal, kültürel ve turistik hayatına katkı sağlamaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Halil Hilmi Tütüncü, Isparta, Yalvaç, Güncel

Kaynak: AA

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