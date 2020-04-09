Yama'ya büyük ilgi







"Yama" isimli şarkının klibi, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korona virüsü engeline takıldı. Çekimleri günler öncesinden planlanan şarkının klibi& ;yaşanan olumsuzluklardan dolayı çekilemedi. Şarkı& ;tüm dijital platformlardan klipsiz olarak yayınlandı.





Kaynak: Snob Magazin