Yama'ya büyük ilgi
Serap Zincir, sözleri ve müziği kendisine ait "Yama" isimli single'ını müzik severler'in beğenisine sundu. "Evde Kal" hacdek'i ile paylaşılan şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü.
09.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:32
"Yama" isimli şarkının klibi, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korona virüsü engeline takıldı. Çekimleri günler öncesinden planlanan şarkının klibi& ;yaşanan olumsuzluklardan dolayı çekilemedi. Şarkı& ;tüm dijital platformlardan klipsiz olarak yayınlandı.
Kaynak: Snob Magazin
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