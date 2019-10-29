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Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet uçuşu yaptılar

Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet uçuşu yaptılarHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütçüleri Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılına özel atlayış gerçekleştirdi.

29.10.2019 17:38
Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet uçuşu yaptılar
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütçüleri Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılına özel atlayış gerçekleştirdi.
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Amanos dağlarının zirvesinden atlayışlarını gerçekleştiren 4 yamaç paraşütü sporcusu Anıt Meydanına başarıyla inişlerini gerçekleştirdi. İnişleri sırasında öğrenciler sporculara alkış ile tezahürat yaparken bir öğrenciye az kalsın paraşütçü çarpıyordu.
Son anda öğrencinin başını sıyıran paraşütçü inişini tamamlarken öğrenci kısa süreliğine şok yaşadı.
Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet uçuşu yaptılar

İskenderun, Hatay, Genel

Kaynak: İHA


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