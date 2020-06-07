Yamaç paraşütçüleri gökyüzünde Van kahvaltısı yaptı

Van Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesine destek veren yamaç paraşütçüleri, yerden 330 metre yükseklikte Van kahvaltısı yaptı.

07.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:05
Van Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesine destek veren yamaç paraşütçüleri, yerden 330 metre yükseklikte Van kahvaltısı yaptı.
Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanıs Kalesi yakınındaki tepelere gelen bir grup yamaç paraşütçüsü, Van kahvaltısının dünyaya tanıtılmasına katkı sunmak için aldıkları özel izinle Van semalarında uçuş yaptı.
Rüzgar nedeniyle sabah planladıkları uçuşu öğleden sonra gerçekleştirebilen pilotlar, tepeden havalanarak yerden 330 metre yükseklikte önceden hazırladıkları kahvaltılık ürünleri yiyerek farklı bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 15 dakika havada kalan pilotlar, Van Gölü'nün masmavi suları ve Süphan Dağı'na karşı yaptıkları uçuşu sahilde sonlandırdı.
Pilot Erdoğan Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van TSO öncülüğünde düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğine destek vermek amacıyla uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.
7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü'nün kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Bilen, şöyle konuştu:
"Dünyada kahvaltısı en meşhur ilimiz Van. Biz daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştik. Van TSO öncülüğünde düzenlen kahvaltı gününe yamaç paraşütü pilotları olarak destek verdik. Van kahvaltısını tanıtmak için havada farklı bir ambiyans yaratarak kahvaltı yaptık. Tüm misafirleri Van'a davet ediyoruz. "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle umarım güzel bir etkinlik olmuştur. 4 bin 100 rakımdan uçtuk. Van Gölü'nün maviliği deli eden bir mavilik. Bu maviliğin üstünde uçmak inanılmaz keyif veriyor. Türkiye'de yamaç paraşütü yapan herkesi buraya davet ediyoruz."
Emin Bilen ise 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü'nde gökyüzünde kahvaltı yaptık. Van'ın çöreği, peyniri, tandır ekmeği çok meşhur. Van'ın kahvaltısı çok zengin, bu zenginliği havada tatmak farklı bir ayrıcalık oldu." dedi. Yamaç paraşütçüleri gökyüzünde Van kahvaltısı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Tuşba, Van, Güncel, Haber

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