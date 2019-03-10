Yamaç Paraşütçüleri Zirvede Buluştu

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Yamaç paraşütü pilotları, üniversitelerin spor kulüpleri üyeleri ve bu spor hakkında bilgi almak isteyenler "Türkiye Yamaç Paraşütü Zirvesi"nde bir araya geldi.Ankara Beysukent Kolej'inde "Türkiye Yamaç Paraşütü Zirvesi", yamaç paraşütü pilotları ve spora ilgi duyanların katılımı ile düzenlendi.Zirvenin moderatörü ve yapımcısı Tarık Demir, yaptığı konuşmada, Türkiye'deki bütün yamaç paraşütçülerini bir araya toplayarak, sorunları masaya yatırmak istediklerini belirtti.Demir, "Davetimize, yamaç paraşütü kuruluşları, özel üniversiteler ve devlet üniversitelerinin havacılık kulüpleri katıldı. Türk Milli Takım pilotları da aramızda. Gün boyunca teorik dersler düzenleyeceğiz. Bütün katılımcılara yamaç paraşütü hakkında bilgi vereceğiz." dedi.İlk kez gerçekleştirilen zirveyi bundan sonra her yıl yapmayı planladıklarını belirten Demir, "Ülkemizde yamaç paraşütü yapabilmek için çok güzel cazibe merkezleri mevcut. Bu durum, yurt dışındaki pek çok yamaç paraşütü pilotunun da ilgisini çekmeye başladı. Tüm yamaç paraşütçüleri, artık ülkemize geliyor. Yamaç paraşütünün, hızla yayılacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.Hedefi, bin 100 kilometrelik parkuru geçmekTürk Milli Takımı pilotlarından, "Red Bull X-Alps 2019" yarışmasına katılmaya hak kazanan Barış Çelik de zirvenin alanında uzman pek çok kişiyi bir araya getirdiğini söyledi.Çelik, sporcuların deneyimlerini birbirleriyle paylaşacaklarına işaret ederek, yamaç paraşütünün ve diğer doğa sporlarının çok zor olmadığını, ilgi duyan herkesin yapabileceği belirtti.İki yılda bir düzenlenen doğa sporu Red Bull X-Alps 2019 (Tırman ve uç) yarışmasına, dünyada toplam 30 sporcunun katılmaya hak kazandığına işaret eden Çelik, Metin Kavuncu, Orkut Baysal, Aws Alani'den oluşan dört kişilik bir takımla yarışmada Türkiye'yi temsil edeceklerini dile getirdi.Yarışmanın, haziran ayında Avusturya Salzburg'dan başlayacağını, Monaco'da sona ereceğini ve bin 100 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirileceğini aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Parkuru sadece kas gücüyle geçmeniz gerekiyor. Koşuyorsunuz, tırmanıyorsunuz ve uçuyorsunuz. Türkiye'den 13 yıldır sporcu çağrılmıyordu bu yarışmaya. Uzun sürenin ardından ilk kez ben çağırıldım. Yarışmanın hitap ettiği kitle çok geniş bir kitle. Dünyanın en zor üç yarışması arasında gösteriliyor bu yarışma. 10 gün süren bir maraton."Yarışmanın yapıldığı yıllarda, ortalama iki kişinin hedefe varabildiğini söyleyen Çelik, "Yarışmayı bitirirsek herhalde birinci ya da ikinci bitirmiş olacağız. Öncelikli hedefimiz yarışmayı bitirmek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.Zirvede ayrıca yamaç paraşütü sporcularından Merve Gülşah Arslan da "Kadın Gözüyle Yamaç Paraşütü" konulu sunum gerçekleştirdi.