Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen

Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölenADANA'nın Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

06.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:38
Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen
ADANA'nın Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.
Feke ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali, Tapan Mahallesi'nde yaklaşık bin 500 rakımlı Kaklık Dağı'nda yapıldı. Festivalde cuma günü akşam saatlerinde Kaklık Dağı yamacına çadır kuran sporcular, geceyi burada geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ara ara uçuş gerçekleştiren sporcular, Tapan semalarında görsel şölen sundu. Festivalde, Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ve 30 yamaç paraşütü pilotu gökyüzünde uçmanın keyfini yaşadı. Pandemi nedeniyle katılımın az olduğu festivalde katılımcılar, usta pilotların kontrolünde eğitim de aldı.
Programı organize eden Mustafa Işık, bir sonraki festivalde yurt dışından da birçok sporcunun katılım göstereceğini belirtti. Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaklık, Feke, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Yamaç paraşütü festivalinde görsel şölen - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:06: İncesu'da öğretmenler ihtiyaç sahiplerine 250 torba un yardımı yaptı - Haber 14:05: Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Çanakçı'nın cenazesi defnedildi - Haber 14:05: Güdül'de köy pazarı kuruldu - Haber 14:04: Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti - Haberler 14:03: Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya desteğe hazırız" - Haber 14:03: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı - Haber 13:39: Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı - Haber 13:32: Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor - Ekonomi 12:59: Son Dakika: İzmir'de sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesi" bir yıllık takiple çökertildi - Haber 12:32: 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi - Haberler