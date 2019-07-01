01.07.2019 11:00
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Yamaç paraşütü ile öğrencilere farkındalık eğitimi

Yamaç paraşütü ile öğrencilere farkındalık eğitimi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında, çocukların yamaç paraşütü ile tanışması için farkındalık eğitimi yapıldı.

Kütahya 'nın Simav ilçesindeki yaz spor okulları etkinlikleri kapsamında, çocukların yamaç paraşütü ile tanışması için farkındalık eğitimi yapıldı. Simav Havacılık Kulübü (SİMHAVK) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Simav Temsilciliği işbirliği ile yapılan etkinliğe 14 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Simav Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut , Simav'daki yamaç paraşütüne ilgisi olan tüm öğrencilere eğitim vermeye hazır olduklarını belirterek, yaptıkları farkındalık eğitiminden hiç bir ücret talep etmediklerini ifade etti. Akbulut, "Termal kent Simav'ın tanıtımı için yaptığımız yamaç paraşütü etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, öğrencilerimizi yamaç paraşütü ile tanıştırdık. Eynal Kaplıcalarında, iki eğitimcinin kontrolünde yamaç paraşütü hernessindeki öğrencilerimizi 2 metre yükseklikten, yaklaşık 50 metre uçurduk. 10 – 13 yaşları arasındaki 14 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz farkındalık eğitimlerimize, talepleri değerlendirerek devam edeceğiz" dedi.

Yaz okulu etkinlikleri kapsamında, yamaç paraşütü ile tanışan Osmanbey Ortaokulu öğrencileri Hayrunnisa Ersoy (13) ve Furkan Enes Kıratlı (13), yamaç paraşütü ile uçmanın çok zevkli ve heyecanlı olduğunu belirterek, yamaç paraşütü pilotu adayı olduklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Kütahya , Simav , Spor

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