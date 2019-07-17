Yamaç paraşütü ile özgürlüğe ulaşıyorlar

"1 SAAT İÇİNDE SÜREÇ TAMAMLANIR"

Eftelya Yamaç Paraşütü genel müdürü Emrah Avar "Öncelikle yolcumuz ofisimize gelir, burada 10-15 dk bekleme süresinden sonra araçlar ile birlikte Babadağ'a çıkışımız yarım saat sürmektedir. Daha sonra 10-15 dk kadar yukarıda hazırlığımız vardır. O anda yolcular uçuş hakkında bilgilendirilir. Bilgilendirildikten sonra uçuş anına geçilir. Yarım saat uçuşumuz sürdükten sonra toplam 1 saat içerisinde herşey bitmiş olur." diye konuştu.

"HER TÜRLÜ DETAYLI BİLGİ SİTEMİZDE MEVCUT"

Yaz-tatili.com sitesi içerik üreticisiYasin Avar "Öncelikle internet sitemiz 2016 yılında yayın hayatına başlamıştır. Biz bu siteyi kurduğumuzda amacımız, bizim gibi birçok tatil sitelerinden farklı bir yapıda olmaktı. Eftelya Yamaç Paraşütü sahibi Yasin Avar da destek olmak amacıyla birlikte siteyi kurduk. Bu sitede yer alan içeriklerin birçoğunu bizzat ben yazıyorum. Sitemizde her türlü bilgiyi detaylı bir şekilde erişebilirsiniz." ifadelerini kullandı.