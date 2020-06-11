Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.

Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında
11.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:08
Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı.

Gercüş'te bulunan Ayrancı tepesi, paraşüt tutkunlarının gözde mekanı haline geldi. Bin 120 metre yükseklikte bulunan Ayrancı tepesinden uçuşunu gerçekleştiren profesyonel yamaç paraşütçüleri bölgenin tehlikenin en az olduğu yerlerden biri olduğunu söyledi. Ayrancı tepesinden çok sayıda sporcu gerçekleştirdikleri atlayışlarıyla gökyüzünü renklendirdi.

Yamaç paraşütçüsü Eyüp Gürbüz, İstanbul ve Fethiye'den gelen arkadaşları ile birlikte Gercüş'te yamaç paraşütü yaptıklarını söyledi. Gürbüz, "Teknik anlamda burayı çok olumlu ve uygun buldular, buranın yüksekliği bin 120 metre uçuş için çok ideal. Yelken ve mesafe uçuşları için ideal olduğunu söylüyorlar. Gençlerin spor dalına önem vermeleri için bu çalışmayı yapıyoruz. Burada güzel bir çalışma yapılırsa turistler buraya gelir" dedi. Gürbüz, Batman Valisi Hulusi Şahin'e kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yamaç paraşütü tutkunu Kerem Kul ise bölgenin uçuş için çok ideal olduğunu söyledi. Kul, "İleride bir ova var, gerek kalkış ve iniş esnasında tehlikenin arz etmediğini biliyoruz. Burada gerek tekli uçuşlar dediğimiz gerekse tandem dediğimiz ikili uçuşlarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda hava akımlarını kullanarak mesafe uçuşları dediğimiz uçuşlar gerçekleştirilebilir. Gerçekten burası çok ideal, aynı zamanda çevre pilotlarında yakın zamanda buraya geleceği kanaatindeyim. Öte yandan Gercüş'ün Hasankeyf, Midyat ve Mardin gibi tarihi kentlere yakın olması nedeni ile buranın yamaç paraşütleri ile çeşitlendirilerek turist çekmesi kaçınılmazdır" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ayrancı, Batman, Gercüş, Spor, Haber

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