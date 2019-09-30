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Yeni aletler geliştiren iş insanı, paraşütün arızalanmasıyla öldü

Çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınan iş insanı Gürbüz Candemir, yamaç paraşütü sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle yere çakılarak feci şekilde can erdi.

30.09.2019 11:21

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım aletleri üretim fabrikaları sahibi, iş insanı Gürbüz Candemir (63), yamaç paraşütü yaparken, uçuş sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle düşerek, hayatını kaybetti.

PARAŞÜTÜ KAPANDI, YERE ÇAKILDI

Ödemiş Sanayi Sitesi'ndeki çeşitli tarım aletleri üreten fabrikaların sahibi olan ve yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan Gürbüz Candemir, dün sabah saatlerinde Bozdağ Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra paraşütü kapanan Candemir, yere çakıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettiği Candemir'i, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Candemir, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz iş insanı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇİFTÇİLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK YENİ ALETLER GELİŞTİRİYORDU

Candemir'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde, kendisine ait fabrikalarda tarım aletleri üretimi yapan Candemir, çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınıyordu.

Yeni aletler geliştiren iş insanı, paraşütün arızalanmasıyla öldü

Ödemiş, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(25)
BİLGİN:Ülkede herkes üretiyo zaten üretmeyen var mı ?
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KURT:ağzı olan konuşuyor, birde ölen insanın arkasından, siz ne yaptınız. Bırakın boş boş konuşmayı.
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CAFER:Bende bilimadamıyım marsa gitmek için roket üretiyorum gizli olarak . Benim hakkım nerde. . . Hadi bana madalya verin
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AYHAN:Lafta herşeyi üretiyor ülke.
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MUCİT DEMİYORDA:Yeni aletler geliştiren iş insanı - NE KADAR APTALCA BİR YAZI OLMUŞ
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MEMET33:Allah sana ayak vermiş yürü, kuşa kanat uç, balığa yüzgeç yüz diye. senin ne işin var havada bilader? Nasıl yaratıldıysan öyle yaşa Allaha karşı çıkılırmı? Allah rahmet eylesin, olan çiftçilere olmuş. . .
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XC:Beyin vermeyi unutulmuş bir insan
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ADİL:Allah akıl da vermiş kullan diye! Sen niye kullanmıyorsun? Allah''a karşı çıkılır mı?
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9 2
KAFİR SAVAR V.21:Değil mi? Çok hakılısın. Zaten bu yolcu uçakları felan tamamen kafir işi kardeşim ya. Ülkeler arası bile gerekirse yürümeliyiz ama uçağa binmemeliyiz yoksa Allah''a şirk koşmuş oluruz. (!)
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6 2
ADINIZI YAZIN:63 yaşındasın ne işinvar paraşütle macarayla
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