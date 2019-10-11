Haberler » Güncel » Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı

Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı

Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu (SAÜYPT) tanışma toplantısı düzenledi.

11.10.2019 16:21Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri tanıştı
Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu (SAÜYPT) tanışma toplantısı düzenledi.

SAÜ Hukuk Fakültesinde gerçekleşen toplantıda, topluluğa katılmak isteyen öğrencilere topluluğun genel tanımı yapılarak, topluluğun amacı ve hedefleri anlatıldı.

Fotoğraf ve videolar eşliğinde yapılan tanıtım toplantısında, yapılan çalışmalar anlatılırken, topluluğun hedefleri ve amaçları sıralandı. Toplantıya katılan yamaç paraşütü eğitmenleri de öğrencilere merak ettikleri konularla ilgili bilgiler verdi. Tanışma toplantısı, öğrencilerin üyelik işlemleri ile sona erdi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50 Yüksekova'da 'Amatör Spor Haftası' etkinliği
16:50 Komandolar şehitlerin hesabını sormak için yemin etti
16:55 Mehmetçik için pişi dağıttılar
16:54 Çubuk'ta ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı
16:54 DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 şüpheliye tutuklama talebi
16:54 Sivil toplum örgütlerinden barış pınarı harekatı'na destek
16:47 Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası büyüledi
11.10.2019 16:55:30