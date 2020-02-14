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Yamaç paraşütü yapmak için çıktığı dağda mahsur kaldı

KAYSERİ'de, yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na tırmanan Alim Çitak, olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşu gerçekleştiremeyince dağda mahsur kaldı.

14.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:04Yamaç paraşütü yapmak için çıktığı dağda mahsur kaldı

KAYSERİ'de, yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na tırmanan Alim Çitak, olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşu gerçekleştiremeyince dağda mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, dağcıyı yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alim Çitak, yamaç paraşütü yapmak için Ali Dağı'na tırmandı ancak olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşunu gerçekleştiremedi. 112'yi arayan Çitak, yamaç paraşütü yapmak için dağa çıktığını, gerçekleştiremeyince iniş de yapamadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve Belediyesine ait iş makinesi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD, dağda mahsur kalan Alim Çitak ile iletişime geçerek, yerini belirledi. Ardından Talas Belediyesi'ne ait kepçe ile AFAD'ın amfibik aracı Ali Dağı'na çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Çitak, Talas Belediyesi'ne ait kepçeyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Çitak ardından iş makinesiyle Ali Dağı'ndan indirildi. Sağlık durumu iyi olan Çitak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Talas Belediyesi, Talas, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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