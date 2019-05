Yamaç paraşütüne ilgi artıyor

Kaynak: DHA

BURSA'da 12 yıldır yamaç paraşütüyle tek başına uçan ve genç yaşına rağmen yamaç paraşütünde dünya şampiyonu unvanı bulunan Kerem Dinçer (19), ekstrem sporlara ilginin her geçen günarttığını söyledi. Bursa 'da 7 yaşındayken babası tarafından yamaç paraşütü sporuna başlatılan Kerem Dinçer, 12 yıldır tek başına uçuyor. Son 2 yıldır yamaç paraşütü milli takımında bulunan Dinçer, 2018 yılında Kazakistan 'da düzenlenen turnuvada dünya şampiyonu oldu. İnsanların son zamanlarda ekstrem sporlara yoğun ilgisi olduğunu belirten Dinçer, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşarak yamaç paraşütünü deneyimlemek için çok fazla kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi. Yamaç paraşütü alanında genç yaşına rağmen ülkemizi milli takımda dünya şampiyonu olarak temsin eden Dinçer, "Babam 17 yaşında bu spora başlamış, ben de 7 yaşından beri onun yanında göre göre merak sardım. 12 yıldır uçuyorum. Her uçuşumda ilk uçuşum gibi heyecanlı oluyorum ve her uçuşta daha çok özgür hissediyorum" dedi.'YAMAÇ PARAŞÜTÜ OLDUKÇA GÜVENLİ BİR SPOR'Yamaç paraşütünün son yıllarda tüm dünyada daha çok tanınmaya başladığını belirten Dinçer, "Bize Türkiye 'nin her yerinden uçmak için vatandaşlar geliyorlar. Bursa bu alanda iyi bir kent halini aldı. Bana sosyal medyadan en çok gelen soru 'tehlikesi var mı?' oluyor. Yamaç paraşütü oldukça güvenli bir ekstrem spor. 12 yıldır uçuyorum, hiçbir kaza geçirmedim ama bir ana caddede kaldırımdan yürürken bile tedirgin oluyorum. Teorik ve pratik bilgiye sahip olunduğunda istediğiniz kadar uçabilirsiniz. Yapılan bir araştırmada yamaç paraşütü en güvenli ekstrem spor olarak açıklandı" dedi.'BİR KERE UÇTUKTAN SONRA İNSANLAR ALIŞIYOR'Yamaç paraşütünü ilk kez yapanların fazlasıyla heyecanlandığını söyleyen Dinçer, "Uçmaya gelen insanlardan bazen aşırı korkanlar oluyor, zor ikna edip uçuyoruz ve indiğimiz an ikinci, üçüncü kez uçmak istediklerini söylüyorlar. İnsanlar için uçmak, bu hissi yaşamak çok farklı bir duygu ve deneyim oluyor" dedi.Adrenaline meraklı olduğu için yamaç paraşütüne hayran kaldığını belirten Arzu Engin, "Daha önce dalış gibi diğer ekstrem sporları da denemiştim ama uçmak benim için çok farklı bir duygu. Kuşlar gibisin, özgürsün. Havada olmak çok güzel. Aslında ilk başta pilotu tanımadığınız için, ekipmanları tanımadığınız için korkuyorsunuz ama uçtuğunuz anda tüm korku yok oluyor. Yükseklik korkusu olup da bu sporu yapan bir sürü tanıdığım var. İkinci kattan aşağı bakamadıkları halde paraşütle uçuyorlar" diye konuştu.- Bursa Bursa