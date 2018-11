18 Kasım 2018 Pazar 12:54



MERVE TOPUZ - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğretim üyeleri tarafından geliştirilen yazılım sayesinde Türkiye 'de yamaç paraşütü yapmaya uygun alanlar bir "tık"la öğrenilebilecek.Üniversitede iki öğrenci tarafından sunulan fikir, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Türk ve Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kuşçu Şimşek tarafından yazılım olarak geliştirildi.Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinde geliştirilen kullanıcı arayüz programına, Uluslararası Havacılık Federasyonu tarafından kabul edilen standart ölçütler girildi ve pilot il seçilen Sivas 'ta yamaç paraşütü yapılabilecek alanlar belirlendi.Otomatik olarak üretilen sonuç haritasında sarı renkli yerler amatörlerin, yeşiller yarı profesyonel, kırmızılar ise profesyonel yamaç paraşütü yapan kişilerin kullanabileceği alanlar olarak işaretlendi.Sivas sınırları içerisinde test edilen programla yamaç paraşütü yapılabilecek biri profesyonel toplam 32 alan belirlendi.Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje birimi tarafından da desteklenen ve uluslararası literatürde kabul edilen yazılımın, Türkiye'nin her yerinde uygulanması planlanıyor.Çeşitli veriler girilerek oluşturulan yamaç paraşütü haritalarının geliştirilecek mobil uygulamaya yüklenmesi ve isteyen herkesin bir "tık"la bu haritalara ulaşabilmesi hedefleniyor.Doç. Dr. Tarık Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma fikrinin öğrenciler tarafından ortaya çıktığını, daha sonra ekip tarafından Coğrafi Bilgi Sistemi programına aktarıldığını belirtti.Geliştirdikleri programla Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun belirlemiş olduğu ölçütlere göre yamaç paraşütü yapılabilecek alanları otomatik olarak tespit etmeyi amaçladıklarını aktaran Türk, kullanıcı arayüz programını yaklaşık bir yılda geliştirdiklerini söyledi.Türk, sistemi test ettiklerini ve çalıştığını gördüklerini dile getirerek, "Çalışma alanı olarak Sivas sınırını kendimize alan olarak belirledik. Bu il sınırlarına ait olan yükseklik, eğim, bakı, kayalık alanlar, enerji nakil hatları gibi verileri Uluslararası Havacılık Federasyonun belirlediği ölçütleri dikkate alarak programa girdik ve sadece 'ok' tuşuna bastık. Bu işlemler tamamıyla bilgisayar ve yazılım ortamında otomatik olarak gerçekleştiriliyor ve sonuç haritayı bize sunuyor." diye konuştu."Sivas'ta 32 potansiyel yamaç paraşütü alanı belirledik"Çalışmanın sonuçlarına da değinen Türk, şunları kaydetti:"Sivas'ta 32 potansiyel yamaç paraşütü alanı belirledik. Bu 32 alandan yaklaşık 10'una profesyonel yamaç paraşütü pilotuyla gittik ve çalışmanın doğruluğunu test ettik. Hatta bazı noktalarda daha önceden yamaç paraşütü yapıldığı söylendi. Ülkemizin kültür ve turizm potansiyelinin daha iyi noktaya gelmesi için önemli bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz. Çalışmayı önümüzdeki süreçte tüm Türkiye'de yapmak istiyoruz. Çünkü yazılım yeterli veriler girildiğinde dünyanın ve Türkiye'nin her yerine uygulanabilir esnek bir yapıya sahip. Mevcut yamaç paraşütü potansiyelimizi daha ileri bir noktaya getirmek istiyoruz. Daha önce hiç gidilmemiş, turizme kazandırılabilecek potansiyele sahip alanlar olabilir, bu yazılımla bunları ortaya çıkarabiliriz."Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kuşçu Şimşek de bu çalışmayla alternatif yamaç paraşütü sahalarının çoğalacağını söyledi.Yazılımın hem yamaç paraşütü sevenler için hem de turizm olanakları açısından yeni alanlar açılmasına yardımcı olacağını vurgulayan Şimşek, "Yamaç paraşütü yapılacak yerlerin kriterlerine uygun olarak bir arama yapılıyor, bu aramayla da profesyonel, amatör veya orta seviyeli kullanıcılara uygun hedef yerler gösterilebiliyor." dedi."Birçok yerde alternatif sahalar çıkacaktır"Şimşek, yazılımın ilgili bakanlıklar tarafından da kullanılabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Daha önce bu kapsamda bir çalışma yok, bizim çalışmamız bu konuda bir ilk. Çalışmamız literatüre girdi, yayınlandı. Biz bu projenin bilimsel çalışma olarak kalmasını değil, gerçeğe dönüşmesini, ülkeye bir kaynak olarak girdi sağlamasını istiyoruz. Yamaç paraşütünde Fethiye ve Akdeniz kıyıları ön plana çıkıyor. Biz alternatif sahalar sunuyoruz. Türkiye coğrafyası dağlık ve engebeli bir bölge. Birçok yerde alternatif sahalar çıkacaktır. Uygulamamız şu an için cep telefonlarında kullanılabilir değil, ama ileride kullanıma uygun hale getirilebilir."