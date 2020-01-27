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Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü: 1 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atlayış gerçekleştiren pilot Kamil Can Turan (23), travertenlere düşüp, yaralandı.

27.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:52Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü: 1 yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atlayış gerçekleştiren pilot Kamil Can Turan (23), travertenlere düşüp, yaralandı. Turan'ın birlikte atlayış yaptığı Çinli çocuk ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan (23), tursit olarak gelen Çinli bir çocukla, Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, bugün saat 14.00 sıralarında tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti. Turan ve Çinli çocuk, paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlarda travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen Çinli çocuk turistin ise yara almadığı bildirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli

Can Turan, Denizli, Pilot, Güncel

Kaynak: DHA

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