Yamaç ve Nehir'in Erik Dalı performansı Çukur dizisine damga vurdu

Çukur 3. sezon 4. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Çukur dizisinde seyircilere keyifli anlar yaşatan dans sahnelerine yer verildi. Dizide Yamaç ve Nehir'in karşılıklı Erik Dalı oynadığı anlar sosyal medyada da en çok konuşulan sahnelerden biri oldu.

KARŞILIKLI ERİK DALI OYNADILAR

Çukur'a geri dönen Yamaç'ı bulan Nehir "Önemli kararlar vermeden önce dans ederim" diyerek bir meydana götürdü. Müzik olmadan dans etmeye başlayan Nehir'e Yamaç da eşlik etti. Toplanan insanların içinde her müzik türünde dans eden Yamaç ve Nehir en son Erik Dalı türküsüyle oynadı. Çukur dizisinin son bölümündeki Nehir ve Yamaç'dan Erik Dalı gösterisi diziseverlerden tam not aldı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un bu akşam ekrana gelen 3. sezonun 4. bölümünde Yamaç'ı, Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali'nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç'ın yaralarına müdahale etti. Yamaç'ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç'a Çukur'a dönmesi konusunda baskıda bulundu. Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç'a ulaşmaya çalıştı. Hapishanede zor günler geçiren Vartolu'yu ziyaret eden Yamaç, Aliço'nun mesajlarına da ulaştı. Aliço'nun ölmediğini öğrenen Yamaç, umutlandı ve Çukur'a geri döndü. "Çukur evimiz, Yamaç babamız!" sözlerinin yankılandığı final sahnesinde; Yamaç'ı tekrar Çukur'da gören Akın büyük bir şok yaşadı.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.