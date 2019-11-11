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Yamaç ve Nehir'in öpüşme sahnesi Çukur'un fragmanına damga vurdu

Çukur dizisinin merakla beklenen beşinci bölüm 2'nci fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu fragmana damga vuran sahne ise Yamaç ve Nehir'in öpüşme anı oldu.

11.11.2019 07:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 07:48Yamaç ve Nehir'in öpüşme sahnesi Çukur'un fragmanına damga vurdu

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı 'un merakla beklenen 3. sezon 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yamaç Koçovalı ve Yavuz Çoban yüzleşmesinin nefes kestiği tanıtımda Yamaç ile Nehir öpüşüyor.

GİZLİ GÖREVİ YERİNE GETİRMEYİ ÇALIŞIYOR

Aliço'yu kurtarmak için zorla Yavuz Çoban'ın evine girmek isteyen Yamaç, korumalar tarafından yakalanıyor. Yamaç'tan hesap soran Yavuz Çoban 'Oğlumu benden mi kurtaracaksın' diyor. Aliço ise babasının verdiği gizli ve zor görevi yerine getirmeye çalışıyor. Ancak Çoban'ın evine silahlı saldırı yapılıyor.

ÖPÜŞME SAHNESİ DİKKAT ÇEKTİ

Fragmana damga vuran an ise Yamaç ve Nehir'in yakınlaşması oluyor. Nehir, sahilde otururken yanına gelen Yamaç'ı dudağından öpüyor.


Ay Yapım, Çukur, TV, Magazin

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