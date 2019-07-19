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Yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, çıktığı yamaçta mahsur kalan köpek için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

19.07.2019 17:16 Yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, çıktığı yamaçta mahsur kalan köpek için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin merdiveninden korkan köpek, yamaca tırmanan çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 3 polis, Gürgendağı mevkisinde bir köpeğin yamaçta mahsur kaldığını fark etti. Polisin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven yardımıyla 30 metre yükseklikteki köpeği kurtarmak istedi. Ancak, çalışma sırasında köpek korkarak itfaiye görevlilerinden uzaklaştı. Bunun üzerine bölgede bulunan Zekeriya Koç (53) adlı kişi, tepeye tırmanarak köpeği bulunduğu yerden aşağı indirdi. Narkotik polisi Serdal Taha'nın ise köpeğe eliyle su içirmesi dikkat çekti.


Kaynak: DHA
İtfaiye, İlkadım, Polis, Güncel

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