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Yamaçtan düşen avcı, nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Antalya'nın Boğazoluk Yaylası'nda avlanırken 10 metre yüksekten düşerek yaralanan şahıs, AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerince kurtarılarak helikopterle hastaneye kaldırıldı.

04.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:12 Yamaçtan düşen avcı, nefes kesen operasyonla kurtarıldı
'nın Boğazoluk Yaylası'nda avlanırken 10 metre yüksekten düşerek yaralanan şahıs, AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerince kurtarılarak helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte Serik ilçesinden ilçesine avlanmaya giden Vedat Gökoğlu Boğazoluk Yaylasında yamaçtan 10 metre aşağıya düşerek yaralandı. Arkadaşlarının vermesi üzerine Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri olay yerine ulaşırken, Vedat Gökoğlu düştüğü yerden çıkarıldı. Gökoğlu Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait helikopterle hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gündoğmuş, Antalya, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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