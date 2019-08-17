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Yamaçtan düşen mühendis, yaralandı

ADANA'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde yamaçtan düşerek yaralanan inşaat mühendisi Saffet Salur (27), ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

17.08.2019 10:58 Yamaçtan düşen mühendis, yaralandı
ADANA'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde yamaçtan düşerek yaralanan inşaat mühendisi Saffet Salur (27), ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Hastanede tedavi gören genç mühendisin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kayseri'den arkadaşıyla Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelaleleri'ne gezmeye gelen inşaat mühendisi Saffet Salur, dengesini kaybederek yamaçtan düştü. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın sonucunda düştüğü yerden kurtarılan Salur, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen genç mühendisin durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Aladağ, Adana, Salur, Güncel

Kaynak: DHA

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