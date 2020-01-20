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Yamaçtan kopan kaya yola düştü

BARTIN'ın Amasra ilçesinde yağan yağmurun ardından heyelan meydana geldi.

20.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:43Yamaçtan kopan kaya yola düştü

BARTIN'ın ilçesinde yağan yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kısmen kapanan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

Amasra'da 2 gündür etkili olan yağmurun ardından Bartın-Amasra yolu üzerindeki Ahatlar köyü mevkiinde ilçe ile ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Yağmur medeniyle toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu kapattı. Yol kısmen trafiğe kapanırken, sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Amasra Belediyesi iş makineleriyle yola düşen kaya parçası ile toprak yığını temizlendi.



Bartın, Amasra, Güncel

Kaynak: DHA

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