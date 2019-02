Yamaha Motobike 2019'a Damga Vurdu

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA.COM - Kando felsefesi ile etkileyici tasarımlar ortaya çıkaran Yamaha, 2019 yılında da sektöre heyecan katmaya devam ediyor.Ekonomik daralmanın yaşandığı 2018 yılında 10 bin adetliksatışla hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık diyen Yamaha Motor TürkiyeSatış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker "Yamaha MotorTürkiye olarak Yamaha'nıntoplam Avrupa satışlarında 6. sırada yer alıyoruz. Türkiye genç nüfus yoğunluğuile potansiyeli yüksek bir pazar. Bu açıdan kampanyalarımız, ürün vehizmetlerimizle 2019 yılında hedefimz büyüyerek payımızı arttırmak. Bu yıl ayrıcaATV ve Golf araçları ile pazar dinamiklerini ve trendlerini yakından takipederek ürün çeşitliliğimizi ve adetlerimizi arttırmayı planlıyoruz." dedi.Hizmetler çeşitleniyorGarantiden, kaskoya, krediden, ikinci el satışa birçokhizmeti marka çatısı altında toplayan ve kurumsal bir yapı oluşturarak 'müşteriodaklı hizmet' felsefesini sürekli geliştiren Yamaha, müşterilerinin tümihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştiriyor. Motosiklet sektöründeörneği olmayan bir projeyi hayata geçirecek olan marka, yetkili bayileri veinternet sitesi üzerinden Yamaha onaylı ve garantili ikinci el satışı yapacak.Kullanıcının ikinci el motosiklete Yamaha güvencesiyle sahip olmasına olanakveren bu hizmet kapsamında, ikinci el motosiklet kredisi, uzatılmış garantigibi ek hizmetler de sunulacak. Müşterilerine daha esnek koşullarda ve dahaavantajlı kasko opsiyonu sunan 'Yamaha Kasko' ise 2019'da hayata geçecek önemliprojelerden biri…Kenan Sofuoğlu eğitecek!Yamaha, Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile "SporaGönül Ver Projesi" kapsamında KNN54 & Yamaha Yarış Okulu'unda yarışeğitimlerine başlıyor. Proje kapsamında yarışa gönül veren 13-16 yaşaralığındaki gençler, idolleri Kenan Sofuoğlu gözetiminde eğitim alıp,geleceğin ünlü yarışçıları arasına girmek için ilk adımlarını atacaklar. YamahaYZF-R25 ile Kenan Sofuoğlu'ndan pist eğitimi alarak, süreci başarıylatamamlayan yetenekler, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenenyarışlara katılma hakkı kazanacaklar. Aynı zamanda yarışlarda derece alan gençlerYamaha'nın dünya genelinde on-road ve off-road sürüş eğitim programı bLU cRUnun düzenlediği 'R3 bLU cRU Challenge'da yarışma hakkı elde edecekler. Birsonraki adımdaki hedefleri ise Superbike WorldSSP 300 olacak.2019'da hangi modeller gelecek?Yamaha, XMAX 250'den sektöre yeni bir soluk kazandıran NIKENGT'ye, farklı kullanıcı zevklerine hitap eden modelleri ile hayatın yollarınıyeni ya da deneyimli tüm sürücülere açıyor.X-Max, Iron Max versiyonu ile geliyorMAX Ailesi Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de satışrekorları kırıyor. Rezervasyon sistemi ile satışa sunulan yeni XMAX 250, 2019yılının ilk iki ayında kullanıcılarından tam not alarak satış rekoru kırdı.Aynı ilgiyi görmesi beklenen XMAX serisinin IRON MAX versiyonu da Mart ayıitibariyle Yamaha bayilerinde yerini alacak. Günlük kullanıma heyecan vericiperformans ve konfor ile eşlik edecek olan IRON MAX, daha şık görünümü veetkileyici performansıyla fark yaratacak.YZF-R25 ve YZF-R125 geliyorYamaha'nın pistte ve pist dışında en yüksek performansısunması için tasarladığı YZF-R25 ve YZF-R125 2019'da yenilenerek geliyor. Rserisi DNA'sına sahip, dinamik ve heyecan verici tarzıyla yepyeni YZF-R125,Yamaha tarafından bugüne kadar geliştirilen en ileri düzey 125 cc Super Sportmotosiklet. Yepyeni yüksek teknoloji ürünü motoru, düşük devirlerden yüksekdevirlere geçişlerde daha güçlü hızlanma ve daha fazla güç sunuyor. Şehirlerarası trafikte, keskin virajlı yollarda veya pist günlerine katılırken yüksekgüç sağlayan 249 cc iki silindirli motordan güç alan yeni 2019 model YZF-R25,yenilenen özellikleriyle beklentilerin ötesine geçiyor. Yenilenen aerodinamiktasarımı, alçak gidon konumu ile daha sportif sürüş imkanı sunarken, yenigöstergesi, upside-down (USD) amortisörleri ile sürüş konforunu bir üstseviyeye taşıyor.Sport Touring segmenti çeşitleniyorTasarımı, performansı ve sahip olduğu 3 tekerleği iledünyada ve Türkiye'de bomba etkisi yaratan Niken, sürüşte yeni bir sayfaaçıyor. 2019'da gelecek Niken GT ile bu deneyim daha üst seviyelere çıkacak. Buyıl Sport Touring segmentine eklenen Tracer 700 GT yüksek ön cam, ergonomiksele ve renk uyumlu 20 litrelik yan çantalar sayesinde daha konforlu uzunyolculuklar için geliştirildi. Üstün performansıyla uzun seyahatler yapanlarıntercihi olan Tracer 900 ise yenilenen renkleriyle tüketicinin beğenisine sunulacak.Sport Heritage ailesine retro heyecan XSR 700 XtributeYeni Yamaha XSR 700 XTribute, Sport Heritage ailesine bu yılkatılacak. Zamana meydan okuyan retro görünümüyle modern teknolojiyibirleştiren ve Yamaha XT500 modelinden ilham alan XSR700 XTribute, yeni nesilsürücüleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Çıplak gövdeye ve doğal sürüşpozisyonuna sahip XSR900 ve XSR700'ün bu yıl renkleri yenilendi. 