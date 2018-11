Yamaha Niken Türkiye Yollarında

CARMEDYA.COM – Dünya lansmanı yapıldığı günden beri Niken motorseverler tarafından merakla bekleniyordu. Fütüristik tasarımı, performansı ve sahip olduğu 3 tekerleği alışılmışın dışında bir tasarım vaat ediyor. Motosiklet pazarına sunduğu her yeni ürün ve hizmette müşterilerinin beklentilerini karşılayan Yamaha , Niken"i Sport Touring segmentine ekleyerek farklı bir yol deneyimi hedefliyor. Model, motosiklet dünyasının radikal konseptlerinden biri. Yamaha"nın geliştirdiği Yatabilen "Çoklu Tekerlek Sistemi" teknolojisi ile artık viraj almak daha heyecan verici ve viraj içerisindeyken gaz açmak daha güvenli.Modelin dünyada lanse edildiği günden beri büyük ilgi gördüğünü belirten Yamaha Motor Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker, "Aynı ilgiyi Türkiye"de de görmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda ön satış ile tüketicisiyle buluşturduğumuz Niken, Kasım ayı itibari ile 50 adet satışa ulaştı. Türkiye"de ilgi 250 cc ve altı orta segment motosiklete yönelik olsa da son yıllarda çeşitlilik artmaya başladı. İhtiyaca yönelik tüketimde artık tasarım ve performansın da etkisi büyük. Niken gerek tasarımı gerekse performansı ile bu anlamda pazarın dinamizmini değiştirecek"dedi.İki kat daha fazla çekiş ve frenlemeAtletik ve cesur bir görünüme sahip olan Niken ile seyahat etmek gösterişli olacağa benziyor. Model; Yüksek torklu 3 silindirli motoru ve hafif hibrit şasisi, adrenalin odaklı spor performansı ve uzun mesafelerde sağladığı konfor ile dikkat çekiyor. İki ön tekerlek olması, iki ön lastiği ve iki ön fren seti olduğu anlamına geliyor. Bu sayede çekiş ve frenleme kabiliyeti de iki katına çıkıyor.İki ön tekerleği sayesinde yüksek yol tutuş kabiliyeti ve denge hissi sunan model, olumsuz hava koşullarında dahi virajları kolayca alacak şekilde geliştirildi. Modele 15 inç iki ön tekerleğin gereksinimlerini karşılamak için Bridgestone tarafından yalnızca Niken için ürettiği 120/70R15 V tipi lastikler takıldı. Yüksek yol tutuş, aşınmaya karşı direnç ve ıslak yolda sürüş kabiliyetini arttıran bu lastikler, modelin üstün viraj alma performansına katkıda bulunuyor.Niken"e güç veren 847cc 3 silindirli motor, Yamaha"nın başarı gösteren popüler modeli MT-09"un motorundan ilham alınarak özel olarak geliştirildi. Sürücü ve yolcuya yönelik yeni donanımlarıyla model uzun yolda konforlu bir sürüş vaat ediyor.Yeni Niken GT"nin yüksek camı, rüzgar ve hava koşullarına karşı üst gövdeyi daha iyi koruyor. Özel tasarım konfor selesi de sürücü ve yolcu için Sport Touring deneyimini daha konforlu kılıyor. Yüksekkaliteli 25 litre ABS yarı yumuşak yan çantalar hafif, kompakt ve kullanımı kolay. Daha fazla kolaylık için arka çanta taşıyıcının arka kısmında entegre yolcu tutamakları bulunuyor. Ayrıca çeşitli cihazlara güç vermek veya şarj etmek için ek bir 12V çıkışı bulunuyor. Nikel"in GT modelinde ayrıca park etmeyi, düzenli zincir bakımını ve uzun yolculuklarda lastik kontrolünü kolaylaştıran bir orta sehpa da yer alıyor.The post Yamaha Niken Türkiye yollarında appeared first on Carmedya.