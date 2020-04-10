Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yamaha Tenere 700'e Red Dot Tasarım Ödülü

Dünya çapında verilen en kapsamlı ve en prestijli tasarım yarışması olarak kabul edilen Red Dot Design Award, 2020 ‘tasarım ödülünü’ Yamaha Tenere 700’e verdi.

10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
Yamaha Tenere 700'e Red Dot Tasarım Ödülü
Dünya çapında verilen en kapsamlı ve en prestijli tasarım yarışması olarak kabul edilen Red Dot Design Award, 2020 'tasarım ödülünü' Yamaha Tenere 700'e verdi.



İnovasyon, fonksiyonellik, kalite, ergonomi, kullanım kolaylığı ve çevresel uyum gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilen tasarımlar, profesyonel ve dünya çapında alanlarında saygın bir üne sahip jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Tenere 700'ün Ceramic Ice, Tech Black ve Competition White renk seçenekleri mevcut.

Tenere 700'ün 689 cc'lik 2 silindirli çapraz düzlem felsefesine sahip motoru, her koşula uygun gücü sağlıyor. Dünyanın en deneyimli ralli sürücülerinin fikirleri alınarak tasarlanan Tenere 700, üstün yol tutuşu ve çevikliği ile çok yönlü bir macera motosikleti. Tenere 700, 350 km üzerinde menzil potansiyeli sunan 16 litrelik yakıt deposuna sahip.

Zorlu arazilerde konforlu sürüşe imkan veren Tenere 700'ün dayanıklı, çift kızaklı boru tipi çelik şasisinin kompakt boyutları sürüşü kolaylaştırıyor. Dar bir gövdeye, ince yakıt deposuna ve maksimum sürücü çevikliğine izin veren düz bir seleye sahip olan Tenere 700, sürücünün otururken veya ayakta kullanımında, depoya tutunmasını sağlayarak daha güvenli sürüş olanağı sunuyor.

Doğada en karanlık yolları yüksek performansla aydınlatan 4 LED'li güçlü ve ikonik ön far tasarımı saf ralli tipi teknolojiyi vurguluyor. Sofistike arka süspansiyon, ister tek, ister yolculu ya da yük ile sürüşlerde, toprak yol veya otoban gibi farklı yol koşullarında keyifle sürüş yapma imkanı veriyor. Kompakt ralli stili gösterge paneli, gözleri yoldan veya patikadan ayırmadan tüm bilgilere kolaylıkla ulaşma imkanı veriyor. Kokpite yerleştirilen navigasyon cihazı ve akıllı telefonlar ise ekstra konfor yaşatıyor.

Kaynak: Carmedya.com

Etiketler: Yamaha, Otomobil
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Otomobil Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Otomobil ››Yamaha Tenere 700'e Red Dot Tasarım Ödülü - Haberler

Son Dakika Otomobil Haberleri

18:34: TİP Genel Başkanı Baş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Haberler 18:32: Michelin maske ve siperlik üretimine başladı - Haberler 18:31: Tartıştığı ağabeyi ve kardeşinin üstüne kurşun yağdırdı - Haberler 18:19: Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske' - Haberler 18:16: TBMM Genel Kurulu, hafta sonu ve pazartesi de çalışacak - Haberler 17:47: Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin