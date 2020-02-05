Taciroğlu Şirketler Grubu'nda Kurul Üyesi olan Yaman Taciroğlu, özel hayatı ile magazin gündeminde kendine sık sık yer buluyor. İŞ dünyasındaki tanınırlığını magazin dünyasına yansıtan Yaman Taciroğlu vatandaşların merak konusu olurken Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor konuları merak edildi.

YAMAN TACİROĞLU KİMDİR?

Yaman Taciroğlu doğum tarihi: 1988

Yaman Taciroğlu kaç yaşında: 32

Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor : Taciroğlu Şirketler Grubu'nda Kurul Üyesi'dir.

Yaman Taciroğlu, Nedret-Ali Zafer Taciroğlu'nun oğludur. Yaman Taciroğlu'nun annesi ise ünlü modacı Nedret Taciroğlu'dur. Yaman Taciroğlu'nun 1988 yılı doğumlu olduğu ve 32 yaşınd olduğu biliniyor. Taciroğlu Şirketler Grubu'nda Kurul Üyesi olan Yaman Taciroğlu, aynı zamanda Fenerbahçe Spor kulübünde kürek takımında da yer aldı.