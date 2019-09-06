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Yamula patlıcanı tanıtım günleri

Kayseri'de kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanı için tanıtım günü düzenlendi.

06.09.2019 19:58 Yamula patlıcanı tanıtım günleri
Kayseri'de kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip olan Yamula patlıcanı için tanıtım günü düzenlendi.
Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesinde düzenlenen etkinlik, halk oyunları, sokak oyunları ve mehteran gösterisiyle başladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula patlıcanı tanıtım günlerinin artık geleneksel bir hal aldığını söyledi.
Yamula patlıcanının coğrafi işareti olduğunu da değinen Çolakbayrakdar, "Yamulanın güzelliklerini el emeği göz nuru patlacanları için ne yapsak az. Kayseri tarihi bir şehir, Kayseri ticaret şehri, Kayseri sanayi şehri ancak bunun yanında Kayseri büyük bir tarım şehri. Yamula patlıcanı bunun bir örneği. Yamula patlıcanı Türkiye'ye nam salmış bir üründür. Yamula patlıcanı Kayseri'mizin yöresel bir değeridir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından etkinliğe katılan vatandaşlara pilav ikram edildi.
Etkinliğe Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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