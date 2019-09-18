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"Yan bakma" meselesi yüzünden iki kardeş bıçakla yaralandı

Samsun'da sahil kenarında "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kardeş bıçakla yaralandı.

18.09.2019 08:37
Samsun'da sahil kenarında "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kardeş bıçakla yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, kardeş olan A.K. ve B.K., sahil kenarında "yan bakma" meselesi yüzünden bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu iki kardeş bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince iki kardeş Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıslardan B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Menderes, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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