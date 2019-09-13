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Yan baktın kavgası kamerada

Büyükçekmece'de husumetli 2 grup arasında çıkan yan baktın kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

13.09.2019 16:04Yan baktın kavgası kamerada
Büyükçekmece'de husumetli 2 grup arasında çıkan yan baktın kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, husumetli 2 grup arasında yan baktın kavgası çıkmıştı. Kavgada Turgay Demir isimli şahıs başından vurularak ağır yaralanmıştı. Kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 grubun tartışma anları yer alıyor. Tartışma sırasında şahıslardan biri silahını çıkartıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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