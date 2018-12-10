Yan Baktın" Kavgasında 1 Kişi Bıçakla Yaralandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:55



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:55

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan iki grup arasında "yan baktın" diye çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Altyol mevkisinde iki grup arasında "yan baktın" diye başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.Kavgada, gruptakilerden T.T. bıçakla yaralandı.Yaralı, çevredekilerin yardım çağrısı üzerine 112 Acil Sağlık ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.