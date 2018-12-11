Yan Baktın" Kavgasında 1 Kişi Tutuklandı

Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde iki grup arasında "yan baktın" diye çıkan kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen iki kişiden S.G. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maltepe Mahallesi
Altyol mevkisinde iki grup arasında "yan baktın" diye başlayan kavgada bıçakla yaralanan T.T, 112 Acil Sağlık ekibince Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Adapazarı,Sakarya
11 Aralık 2018 Salı 14:10