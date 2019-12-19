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Yan baktın kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Alper KORKMAZ İSTANBUL DHASultangazi'de yan baktın kavgasında bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi genç son yolculuğuna uğurlandı.

19.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:26
Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA
'de yan baktın kavgasında bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi genç son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam okul çıkışında lise 1 öğrencisi 15 yaşındaki Yasin Yağız, yan baktın kavgası nedeniyle tartıştığı bir başka lisenin öğrencisi tarafından okul önünde bıçaklanmıştı. Öğretmeni tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yağız için bugün öğle namazında Gaziosmanpaşa Yıldız Camii'nde tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları da katıldı. Liseli gencin cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Arnavutköy Boğazköy mezarlığına götürüldü.
Yan baktın kavgasında öldürülen öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Sultangazi, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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