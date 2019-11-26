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Yan Sasse: "Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Yan Sasse, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

26.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:49Yan Sasse:
Çaykur 'un başarılı futbolcusu Yan Sasse, maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Karadeniz ekibinin 22 yaşındaki futbolcusu Yan Sasse, Konyaspor maçından puan almak istediklerini belirtti. Sasse, "Konyaspor maçının hazırlıklarına dünden itibaren başladık. Sıkı bir şekilde çalışacağız. Son aldığımız mağlubiyeti taraftarlarımıza unutturmak için taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Her futbolcuda olduğu gibi benim de hedefim en üst seviyelere gelmektir. Onun için hem yeteneklerimi, hem de antrenmanda çalıştıklarımı sahaya yansıtmak istiyorum. Tek amacım bu. Burada sıkı çalışıyorum. Umarım bunu da sahaya yansıtabilirim. Futbolcu sahanın içinde ne kadar kalırsa hem yeteneklerini hem de fiziksel özelliklerini sahaya yansıtabilir. Hocamız bana görev verdiği sürece elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Daha fazla süre alırsam daha fazla yeteneklerimi de göstereceğimi düşünüyorum. Puan veya yer olarak değil ama ne kadar çok maç kazanırsak o kadar iyi olacak. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirirsek ikinci yarı çok daha fazla puan toplayarak, çok daha iyi bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Konyaspor, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

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