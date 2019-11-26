Haberler » Spor » Yan Sasse: 'Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz' - Spor

Yan Sasse: "Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

- Yan Sasse: "Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"RİZE - Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Yan Sasse, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

26.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:01
- Yan Sasse: " maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
RİZE - Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Yan Sasse, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.
Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Karadeniz ekibinin 22 yaşındaki futbolcusu Yan Sasse, Konyaspor maçından puan almak istediklerini belirtti. Sasse, "Konyaspor maçının hazırlıklarına dünden itibaren başladık. Sıkı bir şekilde çalışacağız. Son aldığımız mağlubiyeti taraftarlarımıza unutturmak için taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Her futbolcuda olduğu gibi benim de hedefim en üst seviyelere gelmektir. Onun için hem yeteneklerimi, hem de antrenmanda çalıştıklarımı sahaya yansıtmak istiyorum. Tek amacım bu. Burada sıkı çalışıyorum. Umarım bunu da sahaya yansıtabilirim. Futbolcu sahanın içinde ne kadar kalırsa hem yeteneklerini hem de fiziksel özelliklerini sahaya yansıtabilir. Hocamız bana görev verdiği sürece elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Daha fazla süre alırsam daha fazla yeteneklerimi de göstereceğimi düşünüyorum. Puan veya yer olarak değil ama ne kadar çok maç kazanırsak o kadar iyi olacak. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirirsek ikinci yarı çok daha fazla puan toplayarak, çok daha iyi bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Yan Sasse:

Çaykur Rizespor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:52 Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
19:50 Galatasaray-Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!
19:48 Christian Eriksen'in yeni takımı Inter mi oluyor?
19:33 Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
19:33 Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep taraftarlarına çağrı
17:45 Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
17:38 Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak
17:12 Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
14:40 Bafetimbi Gomis ateşi yaktı: Bir gün Galatasaray'a döneceğim
14:17 Ödül törenine damga vuran şakalaşma! Guardiola'dan Klopp'a: Kupaları takas edebiliriz
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:54:16