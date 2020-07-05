YAN YATAN ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI

Esenyurt'ta trafik kazasında otomobil içinde sıkışan 2 kadın itfaiye ekipleri kurtardı.

05.07.2020 13:36 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:56
Esenyurt'ta trafik kazasında otomobil içinde sıkışan 2 kadın itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza saat 12.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Esenyurt istikametine ilerleyen 34 PFK 57 plakalı otomobil sürücüsü aniden yolun sağında bulunan yol ayrımına girmeye çalışınca o sırada aynı istikamette sağ şeritte seyreden 34 AR 0396 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki 2 kadın otomobil içinde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan iki kadını bulundukları yerden çıkararak ambulansa götürdü. Yaralı kadınlar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisi kazaya ilişkin araştırması devam ediyor. YAN YATAN ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Haber
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